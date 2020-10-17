МЧС о завершении поисково-спасательных работ в Гяндже: «Людей под завалами нет»

Как сообщалось ранее, вооруженные силы Армении, грубо нарушающие гуманитарное перемирие, 17 октября 2020 года в 01:00 вновь подвергли ракетной атаке Гянджу. В результате ракеты, попавшие в жилые дома, полностью разрушили их, жители остались под обломками.

Как сообщает сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, на территорию были привлечены соответствующие силы МЧС, в том числе силы и техника Гянджинского регионального центра министерства, Службы спасения особого риска, войск гражданской обороны, Государственной противопожарной службы. В настоящее время из-под обломков извлечены 53 пострадавших и тела 13 человек.

Согласно информации соответствующих структур, поисково-спасательные работы завершены, людей под обломками нет.

Отметим, что МЧС в настоящее время работает в усиленном режиме. В случае какого-либо ЧП министерство просит немедленно сообщать об этом в колл-центр «112».