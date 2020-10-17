Компания Azenco поддержала Азербайджанскую армию Все для фронта! Все для победы!
ОАО Azenco с гордостью и всеми силами поддерживает славные боевые операции, под руководством Верховного главнокомандующего и регулярно оказывает помощь Вооруженным силам Азербайджана.
Компания Azenco гордится храбростью солдат армии Азербайджана, которые с честью сражаются за территориальную целостность своей Родины. Мы с нетерпением ждем известий о победе наших Вооруженных сил, обладающих непоколебимой доблестью и героизмом.
Карабах — это Азербайджан!