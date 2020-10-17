Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан провела встречу с представителями Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане.

Как сообщили haqqin.az в Госкомиссии, в соответствии с духом временного гуманитарного прекращения огня между Азербайджаном и Арменией Азербайджан готов в одностороннем порядке передать Армении через МККК часть из общего числа тел армянских военнослужащих, находящихся у азербайджанской стороны по заранее согласованному коридору на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Товузского района.

Была выражена просьба сообщить об этом армянской стороне.