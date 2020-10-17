В память о наших соотечественниках, погибших в результате очередного обстрела Гянджи, второго по величине города Азербайджана вооруженными силами Республики Армения, перед посольством Азербайджана в Москве был установлен уголок с фотографиями, отражающими последствия предательского нападения.

Как сообщили haqqin.az в посольстве, многие наши соотечественники, проживающие в России, пришли к посольству, чтобы почтить память жертв нападения, возложить цветы, игрушки, выразить соболезнования и пожелать раненым скорейшего выздоровления.

Демонстрируя единство и солидарность в это тяжелое и славное время, азербайджанцы выразили уверенность, что эти бесчеловечные шаги военно-политического руководства Армении не останутся без ответа и все наши оккупированные земли будут освобождены под руководством президента Ильхама Алиева.

«Карабах — это Азербайджан!», - скандировали собравшиеся.