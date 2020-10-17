Госкомиссия об обнаружении взятого в 1992 году в плен азербайджанского солдата

«Информация, распространенная в социальных сетях о том, что в подвале одного из домов освобожденного от оккупации города Физули был обнаружен взятый в 1992 году в плен азербайджанский военнослужащий, не соответствует действительности», - сообщили haqqin.az в Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести граждан.

Государственная комиссия просит граждан быть внимательными в таких чувствительных вопросах, ссылаться только на официальные данные соответствующих государственных учреждений и не распространять недостоверную информацию.