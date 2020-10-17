Мамед Эфендиев, автор haqqin.az 17:01

Утром 18 октября Минобороны Армении сообщило о продвижении ВС Азербайджана в направлении Худаферинского водохранилища, что на границе Азербайджана и Ирана в Джебраильском районе. Минобороны Армении признает потери в живой силе и технике на этом участке и занятие азербайджанскими войсками высот в районе водохранилища. Азербайджан установил полный контроль над Худаферинским мостом и водохранилищем. Весть радостная для каждого азербайджанца. Радость это понятная – спустя 30 лет мы отвоевываем оккупированные территории, свои исторические земли. А к тому, что наше военное ведомство сообщает о нарушении армянами уже второго по счету режима перемирия, так к коварству врага мы уже давно привыкли. Но армянская сторона усиленно подчеркивала стремление азербайджанской армии взять под контроль Худаферинское водохранилище на реке Араз.

И тут в памяти невольно раздается тот отчаянный вопль, который наши оппозиционные эксперты подняли всего пять месяцев назад. Оппозиционная печать Азербайджана в начале мая этого года остро отреагировала на Соглашение между правительствами Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран «О сотрудничестве по продолжению строительства гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз, их эксплуатации, использованию энергетических и водных ресурсов». История этого проекта уходит еще в советские времена. В конце 1988 года между СССР и Ираном было подписано соглашение о строительстве гидроузлов «Ходаферин» и «Гыз-Галасы» на паритетных началах. Но СССР распался, вскоре эти территории оккупировали армянские вооруженные силы. Правда, Иран не хотел терять время даром и пытался получить разрешение Баку – согласие одного Еревана его не устраивало. И только 23 февраля 2016 года в ходе официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Иран было подписано соответствующее соглашение, которое было утверждено 16 июня того же года. Правда, позже стало известно, что официальные стороны провели процедуры в обстановке закрытости, без обсуждений с участием общественности. Но с учетом сложившейся в регионе ситуации это было нетрудно объяснить.

Что же это за проект такой секретный? В целом он включает строительство водохранилища на реке Араз, плотины и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы». Проект охватывает приграничные территории Ирана и Азербайджана и является объектом обоюдного использования. А тот факт, что азербайджанская часть находилась под армянской оккупацией с 1993 года, видимо, и не позволял доводить до общественности важные детали. Да, несмотря на неопределенный правовой статус территории, Иран от идеи строительства Худаферинской ГЭС не отказался. Но у армянской стороны денег не было, а Азербайджан отказывался обсуждать вопросы строительства ГЭС до решения вопроса восстановления своего суверенитета над оккупированной территорией. И иранцы взяли строительство в свои руки. А поскольку в политическом смысле вопрос скользкий, все было решено сделать максимально отчужденно от общественного внимания. Но в начале 2019 года иранские СМИ сообщили о принятом правительством страны решении о выделении средств на закупку оборудования для ГЭС, что вызвало предсказуемый взрыв недовольства в Азербайджане. Тогда же, видимо, стороны и договорились продолжить переговоры по данному вопросу, но без особой огласки. Все пришло в движение в мае текущего года после заявления, сделанного официальным представителем Ирана. Оппозиционные круги полагали, что проект противоречит интересам азербайджанского народа. Критики обвиняли правительство в предательстве национальных интересов и сдаче территорий Ирану, который, дескать, тесно сотрудничает с Арменией и потворствует оккупации территорий Азербайджана. Одни эксперты требовали непременного присутствия на азербайджанской части проекта представителей Азербайджана – погранслужбы или иного представительства. А другие и вовсе заявляли о противоречии данного проекта национальным интересам. Одним словом, выдвигались различные идеи – от денонсации до принятия дополнений к соглашению и практических шагов, закрепляющих юрисдикцию Азербайджана над этой территорией. Но почему-то никто из них тогда не обратил внимания на такую деталь: азербайджанскую часть проекта Иран опоясал 10-километровой зоной безопасности, откуда были выведены армянские войска, а их место заняли стражи исламской революции. Оппозиционные СМИ делали упор на заявление министра энергетики Ирана Хабибуллы Битарафа от 2001 года о намерении Тегерана начать реализацию данного проекта, после чего общенациональный лидер Гейдар Алиев выразил резкий протест, заявив о незаконности всяких работ на Худаферине вплоть до освобождения оккупированных территорий Азербайджана. Но никто не вспоминал, что еще в июле 1994 года в Тегеране на переговорах между правительственной делегацией Азербайджана с министерством энергетики Ирана была достигнута договоренность о строительстве крупного гидроузла на пограничной реке Араз в районе моста Худаферин.