Мустафа Шентоп уже в Баку

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп 18 октября прибыл в Азербайджан с рабочим визитом, который продлится до 20 октября.

«Мы выразили поддержку Азербайджану в его справедливой борьбе, сказали, что наши отношения уникальны. В Баку мы еще раз скажем об этом», - сказал журналистам Мустафа Шентоп.

Он также поздравил Азербайджан по случаю Дня независимости: «Постоянно молимся за то, чтобы на освобожденных землях развевался флаг Азербайджана. Это не только мое мнение, это мнение нашего парламента и 83-миллионного турецкого народа. Их молитвы всегда с Азербайджаном».