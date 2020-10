Эрдоган Алиеву: «Мы продолжим поддерживать наших братьев-азербайджанцев!»

Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü tebrik ediyorum.



“Tek Millet, İki Devlet” anlayışıyla, Azerbaycan’ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/Dun02h22Pm