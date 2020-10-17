Михайловский отметил военную хитрость, использованную Баку. Азербайджан переформатировал старые советские самолеты Ан-2 (знаменитые "кукурузники") в беспилотники. ПВО Армении легко уничтожали эти самолеты, рапортуя об успехах в борьбе с ВВС противника. А потом выяснилось, что "кукурузники" выполнили задачу: летать вдоль линии соприкосновения войск и вызывать на себя огонь ПВО Армении, передавая тем самым точные данные о дислокации техники противника. "Затем все зенитные ракетные комплексы "Оса" и "Стрела" местных (Армении) ПВО были точечно уничтожены", – сказал российский эксперт.

Достаточно большие потери ПВО Армении во время конфликта с Азербайджаном вызваны как неслаженностью действий расчетов и группировки армянской ПВО, так и характеристиками турецкой военной техники, современной тактикой ее применения. Таково мнение российского военного эксперта Александра Михайловского, высказанное в комментарии для российского издания "Московский комсомолец".

На вопрос, как азербайджанским беспилотникам удалось остаться незамеченными для ПВО Армении, Михайловский ответил: "Во-первых, далеко не факт, что комплексы ПВО Армении были уничтожены именно ударными дронами. Это могли быть израильские беспилотники-камикадзе Harop. Они наводятся на сигнал включенного радара. Это говорит, скорее, о беспечности расчетов армянской ПВО и недооценке противника.

По нормативам, которые существовали в Советской армии, расчету давалось 1-2 минуты на обнаружение цели и пуск ракет и максимум минут десять на то, чтобы оставить район запуска, передислоцироваться. Почему же тогда они дали обнаружить себя и остались на месте? Видимо, не ждали от противника таких действий.

Более того, если беспилотник-разведчик дает лазерное целеуказание на цель, штурмовой дрон может дать залп "умными" ракетами с лазерной системой наведения за пару километров от места нахождения самой установки".

Михайловский назвал уничтожение комплекса С-300 сил ПВО Армении большой победой азербайджанской беспилотной авиации. Он подчеркнул, что низколетящий беспилотник не может быть целью С-300, который предназначен для обнаружения целей с двигателями внутреннего сгорания: самолета, вертолета, крупного дрона.

"Низколетящий беспилотник-камикадзе – это не их цель. За это должны были отвечать ПВО ближнего действия, которые были уничтожены ранее. Такие задачи могут решать "Оса", "Стрела", "Панцирь-С"", – подчеркнул эксперт.