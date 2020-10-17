Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил нападение на мирный густонаселенный азербайджанский город Гянджа. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-секретаря Генсека ООН Стефана Дужаррика.

Трагическая гибель мирных жителей, в том числе детей, в результате последнего удара 16 октября по городу Гянджа совершенно неприемлема.

Генеральный секретарь принял к сведению последнее объявление о начале гуманитарного перемирия 18 октября и ожидает, что обе стороны полностью выполнят это обязательство и без промедления возобновят предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Напомним, что ранее Евросоюз выступил с гневным заявлением, осудив армянский вандализм в отношении мирного населения Гянджи.