Как сообщает haqqin.az, в самом начале своего обращения Максим Шевченко опять затронул лживые сообщения армянской стороны о якобы воюющих на стороне Азербайджана наемниках.

Российский политик, журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко на своей странице в YouTube сегодня опубликовал очередное видеообращение, посвященное боевым действиям в Нагорном Карабах е.

«Огромные массы азербайджанских парней стремятся в бой. Матери посылают этих парней на освободительную войну. В Азербайджане царит небывалый патриотический подъем. Кто-нибудь может мне назвать хоть какую-то причину - зачем ВС Азербайджана, оснащенные самым современным оружием, нужны эти разношерстные группировки боевиков?» - задается вопросом Максим Шевченко.

Российский политик напрямую обвинил в войне в Карабахе деятелей армянской диаспоры за рубежом.

«Эти люди торгуют мясом и кровью армянских ребят, которые должны сейчас умирать в горах Карабаха», - сказал Максим Шевченко.

Он подчеркнул, что Азербайджанская армия стоит в нескольких десятках километров от Шуши и может взять ее. Максим Шевченко подчеркивает, что это неизбежный процесс.

Российский политик подчеркивает, что в мирном решении вопроса не заинтересованы силы, которые стоят за премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Максим Шевченко напоминает, что Гейдар Алиев и Левон Тер-Петросян почти договорились о мирном решении вопроса, но соглашение было сорвано. В этом российский политик обвинил бывшего главу МИД РФ Андрея Козырева. Максим Шевченко подчеркивает, что политика Козырева все еще продолжается в политике Москвы в отношении Южного Кавказа, и этот вектор пытается изменить президент России Владимир Путин.

Максим Шевченко еще раз подчеркнул, что Азербайджанская армия способна взять Шушу и Ханкенди, но не делает этого, потому что еще есть возможность мирного решения.

«Когда останется только военное решение, то это будет страшным ударом по интересам России. В интересах России поддерживать хорошие отношения с исламским миром, с Турцией, с Кавказом. Это делает Россию реальной. Это возможность прекращения власти русофобских транснациональных элит, которые господствуют над Россией. Поэтому я поддерживаю восстановление территориальной Азербайджана. Азербайджанский солдат сегодня сражается в том числе и за армянский народ, за освобождение армян от тех сил, которые ввергли их в эту катастрофу, и за интересы народов России для того, чтобы они перестали быть заложниками тех, кто продает их оптом и в розницу западным элитам. Мы конечно за мир, но иногда мир достигается лишь ценой пушек», - сказал Максим Шевченко.