Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного азербайджанскими вооруженными силами города Физули. Город был варварским образом разграблен армянскими оккупационной властью и карабахскими олигархическими группировками. В Физулинском районе, захваченном в 1993 году, не оставили камня на камне. И после всего этого марионеточная армянская власть смеет рассуждать о мифическом самоопределении, причем не во имя созидания, а исключительно в целях вандализма и разрушения. За 27 лет оккупации Армения сравняла с землей некогда один из величественных городов Азербайджана.

Осквернены святыни и надгробья азербайджанцев, о чем свидетельствует распространенный видеосюжет. Однако поднятое над Физули азербайджанское знамя символизирует о наступлении новой эпохи для этой земли. Эры развития и благоденствия!

Слава Азербайджанской армии! Слава Главнокомандующему Ильхаму Алиеву!