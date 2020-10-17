Оккупационная армия Армении в Карабахе обнародовала второй за 18 октября список военнослужащих, уничтоженных в ходе боев в зоне карабахского конфликта. Как сообщает пресс-служба минобороны Армении, в новом списке 37 фамилий.

Армения официально признала гибель 710 военнослужащих, хотя, по различным подсчетам, число убитых в Карабахе армянских военнослужащих в несколько раз больше.

Кочарян Зограб Грачикович, 1991 г.р.

Хачатрян Цолак Самвелович, 1990 г.р.

Арутюнян Карен Сейранович, 2000 г.р.

Манукян Нарек Суренович, 2000 г.р.

Элизбарян Мгер Ашотович, 2000 г.р.

Григорян Гор Сергеевич, 2000 г.р.

Айрапетян Сасун Тигранович, 2000 г.р.

Погосян Арман Манвелович, 2002 г.р.

Геворкян Григор Арменович, 2002 г.р.

Мкртчян Вазген Рудикович, 2000 г.р.

Киракосян Артур Айкович, 1999 г.р.

Гардашян Роман Владимирович, 2001 г.р.

Резервист Галстян Мушег Арамович, 1997 г.р.

Габриелян Гегам Эдикович, 1977 г.р.

Балаян Карен Арутрович, 1993 г.р.

Мелкумян Ованнес Вагаршакович, 1977 г.р.

Никогосян Артур Хосровович, 1991 г.р.

Резервист Парамазян Аршак Грачикович, 1983 г.р.

Мирзоян Гор Геворкович, 1990 г.р.

Багдагулян Ашот Вараздатович, 1973 г.р.

Микаелян Айрапет Гургенович, 1994 г.р.

Татикян Сасун Зограбович, 1998 г.р.

Исаян Ваграм Вазгенович, 1980 г.р.

Кярунц Гагик Размикович, 1998 г.р.

Резервист Аванесян Борис Варужанович, 1990 г.р.

Удумян Ваге Айказович, 2001 г.р.

Арутюнян Миша Седракович, 2001 г.р.

Маилян Норайр Ваганович, 1999 г.р.

Конджорян Рафаел Юрикович, 2000 г.р.

Саркисян Роберт Артурович, 2001 г.р.

Абгарян Арсен Сейранович, 2001 г.р.

Мовсисян Артур Арсенович, 2001 г.р.

Мовсисян Эрик Артурович, 2001 г.р.

Аванесян Манвел Карленович, 2001 г.р.

Барсегян Арег Арутрович, 2001 г.р.

Григорян Карен Гедеонович, 2001 г.р.

Саргсян Арман Аркадикович, 2001 г.р.