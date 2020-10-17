США пригрозили санкциями поставщикам оружия в Иран

США готовы ввести санкции в отношении всех, кто так или иначе связан с поставками вооружения Ирану, заявил глава Госдепа Майк Помпео.

«Мы готовы задействовать свои полномочия, чтобы ввести санкции в отношении любых физических или юридических лиц, которые вносят существенный вклад в поставку, продажу или передачу обычных вооружений Ирану или из Ирана, равно как и тех, кто обеспечивает техническую подготовку, финансовую поддержку, услуги и другое содействие, связанное с этими вооружениями», – приводит слова Помпео ТАСС.

Ранее в воскресенье Иран объявил о снятии с него оружейного эмбарго.