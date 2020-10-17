Ученые рассказали о новом симптоме коронавируса

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета Великобритании рассказали о новом симптоме коронавируса, который связан с изменением слуха. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на исследование.

Отмечается, что несколько пациентов с COVID-19 до того, как узнали о своем заболевании, жаловались на тиннитус, при котором человек ощущает звон или шум в ушах без как-либо внешних причин.

Кроме того, ученые указали, что были также зафиксированы случаи полной потери слуха у тех пациентов, кто переносил коронавирус в тяжелой форме, пишет «Газета.ру».

Мешкать в таком случае нельзя, иначе может быстро развиться глухота, пишет The Express.