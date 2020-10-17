Азербайджан ликвидировал полковника Гегама Габриеляна

Буквально несколько минут назад министерство обороны Армении опубликовало второй за день список уничтоженных в боях в Нагорном Карабах е армянских военнослужащих.

Как сообщает haqqin.az, в этом списке есть имя полковника Гегама Габриеляна, который был командиром мотострелкового полка ВС Армении, дислоцированного в оккупированном Ходжавенде (Мартуни).

Отметим, что Армения на сегодняшний день официально признала гибель 710 военнослужащих, хотя, по различным подсчетам, число убитых в Карабахе армянских военнослужащих в несколько раз больше.