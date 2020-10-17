Рекордное число заболевших COVID-19 за сутки в Италии

На Апеннинах продолжается быстрый рост количества граждан, заразившихся коронавирусом. В воскресенье число выявленных случаев инфицирования составило 11 705, это максимальный суточный прирост в стране за все время эпидемии.

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии впервые за время эпидемии превысило 11 тысяч. Как передает РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения.

Предыдущий рекорд в 10 925 случаев был зафиксирован сутками ранее, в пятницу этот показатель впервые превысил 10 тысяч.

Согласно обнародованным в воскресенье данным минздрава Италии, в общей сложности с начала эпидемии на Апеннинах зафиксирован 414 241 подтвержденный случай COVID-19, в настоящее время число зараженных граждан составляет 126 237.

За последние сутки скончались 69 пациентов с коронавирусом. Всего с начала эпидемии умерли 36 543 человека, излечился 251 461 заболевший. В больницах сейчас находятся более 7,1 тысячи пациентов, в отделениях интенсивной терапии - 750 человек.

В четверг минздрав Италии и Высший институт здравоохранения (ISS) обнародовали данные очередного мониторингового исследования за период с 5 по 11 октября. Согласно этой информации, коэффициент распространения инфекции Rt составлял на этой неделе в стране 1,17. В 16 итальянских областях и двух автономных провинциях данный показатель превышал 1,1.