Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения. Соответствующее соглашение было подписано в воскресенье в Манаме в ходе визита высокопоставленной израильской делегации, сообщил глава МИД королевства Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни.

"Мы подписали соглашение об установлении дипломатических отношений с Израилем, - сказал он. - Мы привержены пути мира и диалога, на Ближнем Востоке должен быть достигнут справедливый и всеобъемлющий мир. Решение о сосуществовании двух государств - Израиля и Палестины - должно быть достигнуто в соответствии с международными резолюциями и Арабской мирной инициативой 2002 года".

В общей сложности в Манаме было подписано семь меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве в различных областях, в том числе в сфере финансов, экономики, сельского хозяйства.