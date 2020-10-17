Эйнулла Фатуллаев 22:29

Всмотритесь в это лицо. В лицо произносящего карму «гёрмамиш». Пашинян – это симптоматическое проявление современной армянской неизлечимо душевно-политической болезни. Девиантное поведение этого, на первый взгляд, совершенно душевнобольного человека должно вызывать опасения у самого армянского общества. Пашинян подвел свою страну к опасной черте, за которой находится пропасть… На языке армян, как и азербайджацев, тюркское слово «гёрмамиш» означает ненасытный. Долгие века интегрированные в турецкое общество армяне приобщались к континентальной османской культуре. Многие армяне – дёнме (обращенные) принимали ислам, сливаясь с тюркской национальной и религиозной идентичностью, вызывая тем самым нарекания грегорианской церкви. Что отражалось в мусульманизированных именах и фамилиях получившей статус «садиги миллет» (верный народ) армянской нации. Фамилия Пашинян чисто тюркского происхождения. От тюркского слова «паша», что в Османской империи означало высокий титул чиновника. Не знаю, был ли кто-нибудь из предков Пашиняна в касте османских чиновников, но во всяком случае и фамилия современного армянского лидера – тюркская.

Пашинян, обращая свой гнев к «гёрмамишам» - переевшим долму (тоже исконно тюркское) ненасытным карабахским олигархам, узрел свою искомую миссию в освобождении армянской нации от оков коррупции и автократии. Правда, либеральная внутренняя политика борца с автократией Пашиняна вылилась в чистую автаркию: за кратчайшее время и без того разоренная варварским грабежом карабахских командиров Армения превратилась в замкнутую страну воспроизводства, в страну без внешнего товарооборота. Прозападный политик, присягнувший магнату Соросу, еще больше усилил зависимость страны от российского ВПК. Самое главное, объявив о внутренней либеральной политике, новое «прозападное» правительство Армении продолжило захватническую империалистическую внешнюю политику своих предшественников. Вся внешняя политика либерала Пашиняна зиждилась на жажде удержания в оккупационной зоне аннексированных территорий Азербайджана. Снова политический дуализм, исходящий из диссоциативного расстройства личности. Ну не может политик проводить либеральную внутреннюю политику, осуществляя захватническую внешнюю. Хотя после многообещающей революции любви, инспирированной во многом азербайджанскими властями, подтолкнувшими внутриполитический протест в Армении неожиданной для Саргсяна успешной апрельской войной, у многих сложилась ложная иллюзия новой карабахской политики Пашиняна. Как минимум в Азербайджане рассчитывали на реставрацию принципов политического урегулирования времен Левона Тер-Петросяна. Хотя бы потому, что Пашинян долгие годы в качестве соратника первого президента Армении был рьяным и последовательным критиком внутренней и внешней, в частности карабахской, политики карабахской тандемократии Кочаряна - Саргсяна. Более того, политический взлет Пашиняна произошел именно после апрельской войны. На митингах в защиту процесса «Сасна Црер». Именно он вместе с Раффи Ованисяном вышел к протестующей толпе на Театральной площади, пообещав в скором времени неизбежное смещение переевшего долму Саргсяна.

Аккурат после любовной революционной эпопеи Пашиняна азербайджанские власти в лице Ильхама Алиева открыто заявили, что сделали все возможное для свержения неугодного и недоговороспособного Саргсяна. Азербайджанская власть поступила в свойственной своим принципам и ценностям манере – ведь И.Алиев мог бы, легко воспользовавшись внутриармянской смутой, развернуть вот эту грозную азербайджанскую армию на Карабах. И добиться освобождения занятых территорий без особого противодействия армянской стороны – вся государственная система в Ереване трещала по швам. Что и говорить, если в первых рядах митингующих в дни армянской революции шли солдаты, самовольно покинувшие войсковые части. Анархия и сумасбродство царили на улицах стихийного Еревана. Однако Пашинян попросил у И.Алиева тайм-аут. Азербайджанский президент дал Пашиняну время на воссоздание государственных институтов. Хотя та же Армения в период внутренней смуты в Азербайджане в начале 90-х годов воспользовалась борьбой за власть в Баку, захватила основные города Нагорного Карабаха, добившись за считаные дни депортации карабахских азербайджанцев. Разобравшись с внутренней смутой, Пашинян неожиданно как для Азербайджана, так и всего мирового сообщества объявил об аншлюсе Карабаха. То есть новое реформаторское правительство выдвинуло бескомпромиссную и безальтернативную формулу карабахского урегулирования и оказалось более радикальным и непримиримым, чем клан карабахских командиров. Ни Кочарян, ни Саргсян никогда не озвучивали столь бескомпромиссных формулировок. Во всяком случае публично. А лидер новой ястребиной партии – армянский щелкунчик Тоноян в свойственной себе кирпичной манере и вовсе стал угрожать Баку захватом новых территорий. «Новые территории в обмен на мир», - этим кичливым бонапартистским заявлением в США Тоноян удивил даже заокеанское экспертное сообщество. Все ожидали освобождения прежних территорий в обмен на мир, а Тоноян покусился на новые земли. Азербайджан терпеливо выжидал, призывая Пашиняна к благоразумию и конструктивизму. Но иджеванская ворона в павлиньих перьях словно испытывала терпение противника. Доколе?!

Пашинян проводит торжественную инаугурацию своего карабахского парвеню – бывшего аскеранского банковского клерка Арутюняна в азербайджанской святыне Шуше. Затем пускается в Шуше в пляс яллы – азербайджанский хороводный танец. Наконец, переходит все грани дозволенного, пригрозив Азербайджану переносом сепаратистской столицы в Шушу. Последней каплей стало появление жены премьера с русской винтовкой, нацеленной в азербайджанский Тертер. Словно Пашинян пытался побольнее унизить, оскорбить, задеть Азербайджан. Пашинян не оставил Азербайджану другой альтернативы, как начать освободительную войну. В чем его сейчас справедливо обвиняют в Ереване. Пашинян сам стал тем самым гёрмамишем, недооценив военно-политический потенциал и силу самоотверженности противника. В Армении назревает новый системный политический кризис. 13 ведущих политических партий, включая классический Дашнакцутюн и Республиканскую партию Сержа Саргсяна, фактически обвинили Пашиняна в провале, потребовав создания параллельного Штаба оперативного управления армией. Сторонники Пашиняна назвали попытку создания параллельного штаба – опасностью попытки госпереворота. И все же освобождение одного города за другим – Азербайджанская армия стремительно подступает к Шуше - усугубляет положение обезумевшего Пашиняна. Свою глубокую обеспокоенность создавшейся ситуацией выразил и патриарх армянской политики Тер-Петросян. В политической элите Армении - метания, граничащие с безысходностью.