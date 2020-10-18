Верховный представитель Евросоюза позвонил Джейхуну Байрамову

В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями о последней ситуации в регионе.

18 октября 2020 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозефом Боррелем, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

Министр Джейхун Байрамов довел до сведения Джозефа Борреля, что Вооруженные силы Армении, несмотря на согласованное в субботу второе гуманитарное прекращение огня, атаковали азербайджанские позиции в направлении Джабраильского района, а также подвергли артиллерийским обстрелам Гедабейский и Товузский районы Азербайджана на границе двух государств. Министр подчеркнул, что нарушение гуманитарного прекращения огня еще раз демонстрирует нежелание Армении соблюдать международное право, а также свои обязательства по международному гуманитарному праву.

Верховный представитель ЕС Джозеф Боррелль сослался на заявление официального представления ЕС по городу Гянджа и подчеркнул недопустимость нанесения ударов по гражданским лицам и гражданским объектам

Он подчеркнул важность выполнения согласованного обеими сторонами гуманитарного прекращения огня, а также отметил необходимость проведения содержательных переговоров по урегулированию конфликта.

Министр Джейхун Байрамов выразил признательность Верховному представителю ЕС за опубликованное заявление об атаке Армении на азербайджанский город Гянджа и мирных жителей. Он подчеркнул, что ответственность за это военное преступление несет руководство Армении.