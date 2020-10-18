Ильгар Мамедов: «Если Армения признает Карабах, Азербайджан может признать независимость Зангезура»
«Лучше бы Армении не угрожать Азербайджану признанием так называемой «Нагорно-Карабахской Республики», - заявил председатель оппозиционной партии REAL Ильгар Мамедов, сообщает haqqin.az.
Заявление одного из лидеров азербайджанской оппозиции прозвучало в ответ на ультиматум президента Армении Армена Саркисяна, опубликованное в его интервью изданию «Коммерсант». Президент заявил, что Ереван признает независимость Карабаха, если станет понятно, что «поддерживаемый Турцией Баку не пойдет путем переговоров».
«Самым лучшим ответом Азербайджана на это признание было бы признание одной из азербайджанских организаций или их союза в качестве независимого государства, выступающего от имени беженцев из Зангезура и других беженцев из Армении. До начала карабахской войны азербайджанцев в Зангезуре проживало гораздо больше, чем армян в Нагорном Карабахе», - сказал Ильгар Мамедов. Отметим, что азербайджанские беженцы из Зангезурского района Армении создали Зангезурскую Азербайджанскую Республику в изгнании, и поставили целью возвращение на свои исконные земли. И.Мамедов и сам является выходцем из Армении.