Мэрам итальянских городов разрешили объявлять комендантский час

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что все мэры городов в республике теперь могут вводить комендантский час для борьбы с коронавирусом, сообщает ТАСС.

«Мэры могут принимать решение об ограничениях после 21:00, исходя из эпидемиологической ситуации», — сказал Конте.

Он также анонсировал ограничения на работу предприятий общепита в стране: теперь бары обязаны будут закрываться в 18.00, рестораны же и кафе пока смогут работать до полуночи, однако за столиком обязаны будут сидеть не более шести клиентов.

По последним данным, коронавирусом в Италии с начала пандемии заразились более 414 тыс. человек, погибли более 36 тыс. пациентов.