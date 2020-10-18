Иран намерен наладить экспорт вооружений после отмены эмбарго

Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил, что Тегеран после отмены оружейного эмбарго планирует в большей степени продавать оружие, а не покупать его. Об этом он сказал в эфире телеканала IRINN.

По его словам, к Ирану примерно с 2019 года по поводу экспорта и импорта оружия обратились многие страны.

«Мы, в свою очередь, также провели серию переговоров с рядом государств. Безусловно, мы будем продавать значительно больше, чем покупать», — сказал Хатами.

Ранее в МИД Ирана сообщили, что оружейное эмбарго в отношении Тегерана перестало действовать. Иранская сторона теперь имеет право продавать и покупать вооружение.