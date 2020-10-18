В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera премьер-министр Армении Никол Пашинян открыто выступил против достигнутого 17 октября между Азербайджаном и Арменией так называемого гуманитарного перемирия.

«… Я спрашиваю себя и международное сообщество: какое прекращение огня мы можем подписать с этими террористами? Мы подвергаемся нападению, мы должны защищаться, как любой народ, которому угрожает уничтожение», - цитирует Corriere della Sera главу армянского правительства.

Напомним, что Минобороны Армении, как и прочие представители армянского правительства обвинили Азербайджан в нарушении режима гуманитарного перемирия. Хот, сам Пашинян обратившись к мировому сообществу, на следующий день после достижения гуманитарного перемирия выступил против прекращения огня, угрожая Азербайджану продолжением активных боевых действий.