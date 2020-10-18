Армения бросает на азербайджанские танки своих последних генералов

Поздней ночью официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян оставил еще одну тревожную запись на своей странице в фейсбуке. Слова А.Ованнисяна передают всю драматичность ситуации, в которой оказалась армянская армия, терпящая сокрушительные поражения в боях за оставшиеся под оккупацией последние города в Карабах е.

А.Ованнисян пишет, что армянские генералы стоят плечом к плечу с юными солдатами, пытаясь из последних сил пресечь путь наступающим азербайджанским танкам. «Они пытаются их остановить ценой собственной жизни», - с горечью признается представитель Министерства обороны Армении.

Напомним, что с 27 сентября, со дня начала второй карабахской войны, Вооруженные силы Азербайджана, проводящие специальную войсковую операцию по деоккупации азербайджанских территорий в Карабахе, освободили Джебраильский, Гадрутский, Физулинский, часть Ходжавенского и Агдеринского районов. В осуществлении войсковой спецоперации Азербайджан руководствуется резолюциями Собвеза ООН, ОБСЕ, Европарламента, осудившими оккупацию равнинного и Нагорного Карабаха вооруженными силами Республики Армения.