Последней соломинкой, за которую пытается ухватиться главный антигерой haqqin.az без галстука – президент Армении Армен Саркисян, оставивший о себе память самыми нелепыми и бредовыми выступлениями за всю войну, снова изрядно удивил. Далекий от политики британский бизнесмен, осознающий в отличие от близорукого Пашиняна, угрожающий Армении масштаб катастрофы после потери четырех районов в равнинном и Нагорном Карабах е, пытается ухватиться за последнюю соломинку. Призрачной надеждой Саркисяна стал Иран.

Армения, еще до войны свысока презрительно отвергнувшая Мадридские принципы урегулирования, требуя от Азербайджана предметных переговоров вокруг признания марионеточного режима гаулейтера Арутюняна, теперь готова принять посреднические усилия Ирана, чтобы остановить победоносный марш азербайджанских танков. Почему же Ирана? – спросит ошеломленный читатель. И будет тысячу раз прав. Спрашивается – какое же отношение Иран имеет к карабахскому урегулированию?

А у Армении с Арменом не остается другой альтернативы. Макрон умыл руки, Путину незачем из-за соросовского Пашиняна портить отношения с дружественным Баку, Трамп с головой ушел в выборы, а «хромой утке» Меркель некогда разворачивать «немецкую машину» далеко за Кавказ… Конечно же, можно было обратиться к товарищу Си. Но у Китая с сепаратизмом разговор короткий – политически неблагонадежным уйгурам прививают партийную прививку с помощью беспроигрышного электрошокера.

Выбор невелик. Остается соседний Иран. Кстати, безусловно признавший территориальную целостность Азербайджана. «Тегеран может сыграть свою роль, если будет всеми возможными способами говорить с турецкой и азербайджанской сторонами, чтобы они остановили военные действия и пошли путем мирных переговоров», - уверяет со страниц московского «Коммерсанта» бывший британский коммерсант Армен Саркисян. При этом Армен-джан не раскрывает своего истинного видения будущих мирных переговоров. О чем говорить при посредничестве Ирана? Неужели о Мадридских принципах, предполагающих освобождение 5 районов равнинного Карабаха. Позвольте, но ведь Азербайджан ценою жизней своих солдат собственноручно освободил равнинный Карабах от оккупации. Более того, Баку развернул свои войска в нагорную часть аннексированного Карабаха, преследуя танками остатки разгромленных войск оккупанта. А Арцрун Ованнисян накануне заявил об армянских генералах, бросавшихся под гусеницы азербайджанских танков. О чем же сейчас говорить Азербайджану с Арменией? И в каком формате?

Армен Саркисян понимает, что зашел слишком далеко, озлобив Трампа с Кушнером. Фактически Армения предлагает двум непримиримым противникам разделить тягость посредничества. И поэтому тут же оговаривается: «Нет, Иран никто не приглашает стать членом Минской группы. Но все это происходит на границе с Ираном, и, естественно, у них есть повод для очень серьезного беспокойства».

К сведению зашедшего в дебри мировой политики Саркисяна – Иран действительно обеспокоен, но продолжающейся агрессией Армении. Иначе, с чего бы это Тегеран закрыл для военных грузов Армении свое воздушное пространство? Иран довольно ясно и недвусмысленно выразил свою однозначную позицию: оккупационные войска должны покинуть территории Азербайджана. Зачем тянуть лямку, Армен-джан?!

Ан нет! Саркисян решил применить старую, как наш мир армянскую хитрость, достойную лучшего применения. Президент Армении крутит старую пластинку, объявляя на весь мир заезженный аргумент Пашиняна, что «есть какое-то турагентство, которое поставляет протурецких террористов из Сирии в Азербайджан». И, дескать, Ирану это не может нравиться. Поскольку, завершив свои дела в Карабахе, террористы ринутся дестабилизировать и сам Иран. Что за ахинея? И на кого рассчитана эта старая мелодия для армянской флейты? Неужели Саркисян столь низкого мнения о мощнейшей иранской спецслужбе, маститых иранских сановниках и тысячелетней персидской дипломатии?

Так может, Саркисяну сразу же обратиться к Башару Асаду за посреднической услугой?! Ведь фантомные террористы – это больше по его части.

Хотя понять Саркисяна можно, судьба самой Армении повисла на волоске. И этот волосок британский коммерсант готов доверить рукам и самого Ирана.