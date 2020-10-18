Ильхам Алиев поздравил Эльчина Гулиева с водружением флага на мосту Худаферин

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана, президент Ильхам Алиев поздравил начальника Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковника Эльчина Гулиева в связи с водружением флага Азербайджана на Худаферинском мосту и освобождением при участии ГПС нескольких населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Глава государства поручил передать его поздравления всему личному составу.

Генерал-полковник Эльчин Гулиев доложил, что личный состав ГПС и впредь будет достойно выполнять все поручения Верховного главнокомандующего.