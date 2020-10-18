Хикмет Гаджиев: «В первый день перемирия ВС Армении обстреляли пять районов Азербайджана»

18 октября - в первый день гуманитарного перемирия, с 00.00 вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по гражданским лицам и гражданским объектам. Об этом на своей странице в Твиттер написал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что в 5 районов было выпущено 229 снарядов.

«В Тертер 160, Агдам 63, Геранбой 6...; - 3 ракетные атаки: 1 на Хызинский район, 2 - на село Поладлы Агджабединского района;- 1 дрон-атака», - отметил он.