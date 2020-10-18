Таркан: Мои молитвы с братским Азербайджаном

Звезда турецкого шоу-бизнеса Таркан на своей странице в Instagram выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с актом агрессии, совершенным вооруженными силами Армении в ночь на 18 октября в отношении мирного населения города Гянджа.

«Мои молитвы с братским Азербайджаном. Пусть покоятся с миром погибшие в результате предательского нападения, выражаю соболезнования их родным и близким, раненым - скорейшего выздоровления... Мое сердце с азербайджанским народом», - говорится в публикации Таркана.