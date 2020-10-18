Сторонник Эво Моралеса побеждает на выборах президента Боливии

"Хотя еще не завершен официальный подсчет, данные, которые у нас есть, показывают, что господин Арсе и господин Чокеуанка (бывший глава МИД Боливии и кандидат в вице-президенты Давид Чокеуанка) победили на выборах. Я поздравляю победителей и прошу их управлять страной, думая о Боливии и демократии", - написала она в Twitter.

Ранее телеканал Unitel распространил данные экзитпола, согласно которым Арсе победил в первом туре выборов. Бывший министр экономики и сторонник экс-президента Эво Моралеса, комментируя итоги выборов, поблагодарил избирателей и заявил, что им удалось "восстановить демократию". "Мы будем управлять страной в интересах всех граждан и сформируем правительство единства", - сказал он на пресс-конференции.

Основной соперник Арсе, экс-президент Карлос Меса пока не прокомментировал итоги выборов. Представитель его партии "Гражданское сообщество" Рикардо Пас ранее призвал дождаться завершения подсчета голосов.

Прошедшие в воскресенье выборы были созваны после отмены результатов голосования, состоявшегося 20 октября прошлого года. Тогда Высший избирательный суд Боливии признал победителем действующего на тот момент президента Эво Моралеса. Его основной соперник Карлос Меса отказался признавать эти итоги, в стране начали протесты. После трех недель манифестаций Моралес подал в отставку и покинул Боливию. Обязанности и.о. главы государства до проведения новых выборов взяла на себя второй вице-спикер верхней палаты парламента Жанин Аньес.