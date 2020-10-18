Иран уничтожил в своем воздушном пространстве армянский беспилотник
Иран уничтожил армянский беспилотник, нарушивший границу страны, сообщают российские источники.
Сообщается, что это первый случай, когда иранские военные атаковали армянский дрон.
Как пишет российский проармянский ресурс «Авиапро», беспилотный летательный аппарат был уничтожен в районе азербайджано-иранской границы, на территории провинции Ардебиль.
Тип сбитого беспилотника пока что не установлен, однако, по всей видимости, речь идёт о разведывательном дроне, который, вероятней всего, должен был произвести разведку для последующего нанесения ударов средствами артиллерии.