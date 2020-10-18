Минобороны Турции: Азербайджан дает достойный отпор Армении
Азербайджанская армия продолжает давать достойный ответ Армении на поле боя, говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.
«Героическая армия Азербайджана продолжает давать отпор Армении, обстреливающей населенные пункты вопреки режиму прекращения огня. Вместе с последними 13 селами число населенных пунктов Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации, достигло 78», - цитирует Anadolu сообщение турецкого военного ведомства.