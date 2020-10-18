Мустафа Шентоп: «Нагорный Карабах никогда не был и не будет независимым»

Отношения Азербайджана и Турции - это связи, аналогичных которым нет в мире. Об этом журналистам в Баку сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

Шентоп отметил, что Азербайджан и Турция - это одна нация, два государства, и две страны всегда рядом друг с другом.

"Наша дружба будет вечной", - сказал он.

Шентоп добавил, что Турция рядом с братским Азербайджаном в его справедливой борьбе.

"Все международные организации признают, что Нагорный Карабах - это азербайджанская земля. Нагорный Карабах никогда не был отделен от Азербайджана. На протяжении истории Нагорный Карабах никогда не был независимым, и не будет независимым и впредь", - сказал он.