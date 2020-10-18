Минобороны обратилось к пользователям соцсетей

В последние дни некоторые пользователи социальных сетей, пытаясь опередить события, делятся личными взглядами относительно направлений фронта, на которых проводятся операции, и текущей ситуации. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Ведомство заявляет, что подобные шаги могут нарушить режим секретности и поставить под угрозу жизнь азербайджанских военнослужащих.

«Учитывая вышеизложенное, призываем пользователей социальных сетей и представителей СМИ не распространять неподтвержденную информацию и ссылаться только на официальную информацию Министерства обороны», - отмечается в сообщении военного ведомства.