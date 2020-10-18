WSJ: высокопоставленный чиновник США встречался с представителями Асада

Высокопоставленный сотрудник Белого дома Кэш Пейтел ранее в этом году посетил Дамаск, где он провел «секретные переговоры» с представителями действующей сирийской власти. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц из администрации президента США Дональда Трампа и других людей, знакомых с переговорами.

По данным издания, Пейтел отправился в Дамаск для того, чтобы добиться освобождения двух американцев, которые, как считают в Вашингтоне, удерживаются сирийскими властями. Американские чиновники выразили надежду, что благодаря переговорам с сирийскими властями удастся освободить журналиста-фрилансера Остина Тайса, который пропал во время работы в Сирии в 2012 году, а также терапевта Мехмеда Камальмаза, пропавшего в 2017 году на сирийском контрольно-пропускном пункте.

Источники издания отказались сообщить, с кем именно встречался Пейтел.

По данным WSJ, сирийским правительством удерживаются еще четыре американских гражданина, однако о них мало что известно. Как сообщили изданию собеседники, информированные о ходе встреч, переговоры американской стороны с сирийскими властями продвинулись не сильно.

Представитель Госдепартамента отказалась от комментариев. Представители Белого дома не ответили на запрос о комментарии.