СГБ обратилась к гражданам: «Не распространяйте недостоверную информацию!»

Служба государственной безопасности Азербайджана выступила с обращением к гражданам с призывом не распространять в социальных сетях недостоверные сообщения.

В обращении СГБ говорится, что начиная с 27 сентября 2020 года Азербайджанская армия, продолжая успешные контрнаступательные операции, наносит сокрушительные удары по врагу во всех направлениях фронта.

Отмечается, что гражданам предоставляется информация об освобожденных городах и селах, захваченных боевых позициях, военной технике и боеприпасах посредством обращений президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева к народу по телевидению и официальных страниц в социальных сетях.

Министерство обороны в течение дня несколько раз официально информирует население об успешных военных операциях Азербайджанской армии и перемещениях на передовой.

«Несмотря на все это, в некоторых социальных сетях распространяется информация о том, что Азербайджанская армия освободила от оккупации некоторые населенные пункты. Это не отражает действительность, формирует в обществе ошибочные представления, препятствует нашей общей работе. Просим население ссылаться только на официальную информацию, не распространять недостоверные сообщения. Не нужно забывать, что мы имеем дело с коварным врагом, и недостоверная информация о боевых операциях может служить интересам армянской стороны», - отмечается в обращении.