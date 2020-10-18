Нетаньяху о готовности расширить связи с Азербайджаном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил поздравительное письмо премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову по случаю Дня независимости.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Кабинета министров, Биньямин Нетаньяху в письме подчеркнул, что гордится тем, что Израиль является одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана.

Было отмечено, что в течение почти 30 лет, прошедших с той даты, на основании истинной дружбы народов Израиля и Азербайджана были установлены прочные отношения между двумя странами.

Премьер-министр Израиля выразил готовность приложить усилия для расширения двусторонних отношений в сферах, представляющих общий интерес. Биньямин Нетаньяху пожелал азербайджанскому народу развития, стабильности и благополучия.