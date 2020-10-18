Бинагади и Хатаи лидируют по числу больных коронавирусом
Обнародована статистика заражения COVID-19 по регионам Азербайджана. Как сообщает koronavirus.info, большинство случаев заражения коронавирусом приходится на Баку - 55,9%.
Процент заражения на Апшероне составляет 14,9%, в низменных районах - 10,4%, Гяндже-Газахе - 6,5%, Ленкорани - 4,1%, Губе-Хачмазе - 2,4%, Шеки-Закатале - 2,3%, Горном Ширване - 1,5%, Верхнем Карабахе - 1,0%.
В Нахчыване процент заражения составляет - 0,09%.
Что касается статистики заражения коронавирусом по районам Баку, то самое большее число случаев заражения коронавирусом приходится на Бинагадинский район - 14,5%. В Хатаинском районе – 12,5%, Ясамальском – 11,7%, Сабунчинском – 11,7%, Насиминском – 8,7%, Наримановском – 8,1%, Сураханском – 8,0%, Гарадагском – 7,2%, Низаминском – 7,1%, Хазарском – 5,5%, Сабаильском – 4,7%, Пираллахинском районе – 0,3%.