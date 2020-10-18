Спикер парламента Турции на переговорах с Ильхамом Алиевым фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом. Об этом сообщает АзерТАдж.

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