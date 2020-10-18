В Карабахе ранен главарь «Еркрапа» Сасун Микаелян

В ходе боев в Нагорном Карабахе ранен армянский депутат, председатель Союза добровольцев "Еркрапа" Сасун Микаелян. Как сообщает Sputnik Армения, об этом заявил другой депутат Артак Манукян.

Согласно информации, Сасун Микаелян получил осколочное ранение.

Отметим, что депутат от партии Никола Пашиняна Сасун Микаелян организовывал набор добровольцев в Армении для участия в боях в Нагорном Карабахе. Так, 14 октября было опубликовано видео выступления Микаеляна перед группой добровольцев, отправляющихся в Нагорный Карабах. На этом видео Микаелян призывал "покончить с азербайджанцами".