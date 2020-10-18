Как будут работать автобусы в Баку новый план БТА
В связи со временным приостановлением пассажироперевозок в бакинском метро большая нагрузка легла на автобусы. Для своевременного управления пассажиропотоком Бакинское транспортное агентство подготовило план, согласно которому оказываются услуги по пассажироперевозкам 153 регулярными и 10 экспресс-маршрутами. Об этом сказал пресс-секретарь БТА Маис Агаев.
По словам Агаева, к ним привлечено 2 100 автобусов, это на 13-15% больше, чем в обычном в режиме. Еще 70 автобусов будут привлекаться к пассажироперевозкам в часы пик.
"Количество и интервалы движения автобусов регулируются согласно потребностям. Однако для удобных и своевременных перевозок необходимо создать условия для беспрепятственного движения автобусов. Наблюдения, проведенные сегодня утром, показали, что пробки в транспортном движении в течение дня, особенно в часы пик, нарушают интервалы движения автобусов, это приводит к большому скоплению пассажиров на остановках и в самих автобусах. Поэтому просим владельцев личного автотранспорта с понимаем относиться к этому. В частности, должны быть созданы условия для того, чтобы автобусы беспрепятственно могли въезжать и выезжать с остановок. Необходимо строго соблюдать правила стоянки и парковки, не допускать, чтобы транспортные средства останавливались и стояли на остановках автобусов, парковались на маршрутах движения автобусов", - рекомендует Агаев.
Агаев добавил, что на более чем 30 автобусных остановках, где всегда много пассажиров, работают более 120 контролеров.