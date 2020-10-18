В связи со временным приостановлением пассажироперевозок в бакинском метро большая нагрузка легла на автобусы. Для своевременного управления пассажиропотоком Бакинское транспортное агентство подготовило план, согласно которому оказываются услуги по пассажироперевозкам 153 регулярными и 10 экспресс-маршрутами. Об этом сказал пресс-секретарь БТА Маис Агаев.

По словам Агаева, к ним привлечено 2 100 автобусов, это на 13-15% больше, чем в обычном в режиме. Еще 70 автобусов будут привлекаться к пассажироперевозкам в часы пик.