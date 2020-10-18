Коронавирусом заразились уже больше 40 миллионов человек

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в понедельник 40 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По его данным, число инфицированных сейчас составляет 40 050 902, умерли 1 113 750 человек, выздоровел 27 503 601.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (8 154 936). Далее следуют Индия (7 550 273) и Бразилия (5 224 362).