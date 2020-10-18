Армения бросает в бой женщин

В Армении сформировали женский отряд для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

По его словам, процесс записи добровольцев для отправки на передовую продолжается. Добровольцами записали уже около 100 женщин.

Напомним, что ранее Арцрун Ованнисян уличил армянских парней в трусости и нежелании воевать в Карабахе. Он призвал армянских мужчин быть достойными своих женщин и отправиться на войну в Карабахе.