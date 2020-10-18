Уверенными шагами идем к тому, что по праву наше!

16:00

Азербайджанский народ вместе cо своей победоносной армией сегодня пишет новые страницы истории. Историю победы над врагом. Шаг за шагом наши солдаты освобождают от оккупации свою землю. Еще немного - и в свои дома вернутся их истинные хозяева. С непередаваемой радостью весь азербайджанский народ встречает новости об освобожденных населенных пунктах, со слезами на глазах рассматривает первые кадры с возвращенной Родине земли. Но словами не передать те чувства, которые испытываем мы, годы назад вынужденные были покинуть свои родные дома.

Сколько бы лет ни прошло, но помню каждую улицу, каждый дом в родном Агдаме. Перед глазами возникает стоявший рядом с нашим домом Сельскохозяйственный техникум, в ушах крики соседских мальчишек, играющих в его дворе в войнушку. В те мирные и беззаботные дни никто и подумать не мог, что скоро наши отважные парни будут биться за свой Агдам и погибать у родных стен. Никому даже в страшном сне не могло присниться, что скоро начнется война, армяне с беспримерной жестокостью разрушат оккупированные Агдам и окрестные села. Сегодня на глазах не только слезы радости, но и слезы горечи от печального вида когда-то цветущих родных мест. Сердце обливается кровью, когда видишь разрушенные дома и высохшие сады, дотла выжженные села Джебраила. Та же картина в освобожденных селах Физули: разбитые дороги, во дворах и садах обожженные мертвые деревья, поля заросли сорняками. Все эти мертвые, безжизненные пространства - убедительное свидетельство того, что армянские оккупанты сознавали, что это не их земля, хозяева сюда вернутся, а значит, не следует здесь обживаться. Зато, что могли, разграбили и сожгли, содеяв пустыню на месте садов. Но мы духом не падаем, главное – вернуть свою землю, а сады мы взрастим новые, еще лучше, чем были. Скоро увидим все дорогие нам места, которые много лет нам снились в горьких снах. На фронте в эти дни идут ожесточенные бои. Но когда наш славный флаг поднимают над очередным освобожденным селом, отнятой у врага высотой, проклятая карта оккупации все больше сужается, и мы духовно возрождаемся. Основные сражения происходят, конечно, на передовой. Однако и в тылу для поддержки армии каждый делает все возможное - и словом, и делом. Реализуются многочисленные проекты, которые направлены на то, чтобы довести до мировой общественности справедливый голос Азербайджана. Путь к победе основан на единстве народа, совместной борьбе, вере в победу. Одним из таких проектов стала разработка Azercell – призыв «#gəlirik» в социальных сетях. «Скоро мы придем к тому, что по праву наше» - этот проект вселяет уверенность в победе, возвращении в родные края. Вместе с тем он призван познакомить весь мир со славной историей Карабаха, его многовековой культурой и традициями, его искусством. Но это еще и своего рода обновление нашей памяти, пробуждение воспоминаний. Это напоминание о важности для нас этой земли.

Карабахский ковер, узоры которого вплетены в наши души, - одна из уникальных жемчужин декоративно-прикладного искусства Азербайджана. Не случайно пазырыгский ковер, найденный в кургане Пазырг на Алтае и считающийся древнейшим образцом ковроткачества, был соткан в Карабахе 2 500 лет назад. Еще жившие в IX-XVI веках историки рассказывали в своих трудах об изяществе и красочности карабахских ковров, о том, как высоко их ценили на всем Ближнем Востоке. Карабахское ковроделие — это древняя и знаменитая школа. «Мы пришли сюда, чтобы остаться навсегда и дышать воздухом свободного Муровдага», - восклицали наши храбрые аскеры, взяв эту высоту. Пик Муров – важный стратегический пункт. Отсюда прямой путь к Кельбаджару и Агдере, путь, по которому пройдет наша освободительная армия. А в Джебраиле мы наконец уже можем воочию взирать на Худаферинский мост, считающийся символом этих мест. Есть еще один Худаферинский мост, и оба они, как полагают, построены почти девятьсот лет назад. Эти мосты соединяют северный и южный берега реки Араз и в древние времена являлись частью Великого Шелкового пути. Их конструкция свидетельствует о высоком мастерстве средневековых азербайджанских строителей. А впереди Джыдырдюзю, куда можно добраться на знаменитых карабахских конях. Карабахский скакун считается старейшей породой лошадей в Азии и на Кавказе. Известный русский живописец Василий Верещагин писал в 1870 году: «Самые лучшие лошади, что я видел в жизни, – это скакуны Джафаргулу-хана в Шуше. Нигде я не видел таких коней».

А там, за горами, но уже близко, удивительный цветок хары бюльбюль. Это чудо природы, великолепный царь цветов, символ Шуши и Карабаха. Назван цветок так за свою схожесть с соловьем. Рассказывают, что Фатали-шах разбил сад для своей жены, скучавшей по Шуше дочери карабахского хана Ибрагимхалил-хана Агабейим ага. В этом саду были высажены все деревья и цветы, растущие в Карабахе и Шуше. И все растения прижились, кроме хары бюльбюль. Этот цветок превратился в символ Шуши и в целом Карабаха. И мы верим, что день, когда мы ощутим аромат хары бюльбюль, близок.