МИД о призывах армян к террору против азербайджанских и турецких дипломатов
В последние дни в социальных сетях наблюдается широкое распространение армянскими пользователями призывов жизненно опасного характера против азербайджанских и турецких дипломатов, работающих в различных странах мира, заявила начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя распространенные армянскими пользователями в соцсетях призывы к террору против азербайджанских дипломатов.
«Это очередное проявление террористического характера радикальных армянских сил. С сожалением отмечаем, что на протяжении всей истории терроризм, используемый радикальными армянскими группами, поддерживается в Армении даже на государственном уровне. Всем хорошо известно, что ASALA и другие армянские террористические организации в 1970-1980-х годах совершили более 235 терактов в 22 странах мира, среди их жертв и 24 турецких дипломата. В начале 1990-х годов во время оккупации Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и семи прилегающих районов Армения широко использовала террор.
Мы увидели агрессивные действия и преступления на почве ненависти, совершенные радикальными армянскими силами в зарубежных странах против членов местных азербайджанских общин, а также против наших дипломатов и в июле этого года - во время провокации, предпринятой вооруженными силами Армении на азербайджано-армянской границе.
Решительно осуждаем распространение армянскими радикальными элементами полных угроз сообщений в адрес азербайджанских и турецких дипломатов и даже призывов убить их.
Как известно, на основании Венской Конвенции о дипломатических связях 1961 года страна, принимающая дипломата, несет ответственность за пресечение любых атак против него, его свободы и достоинства, и в этом плане мы направим соответствующие обращения для принятия мер по усилению охраны и обеспечению безопасности наших дипломатов, находящихся в зарубежных странах», - заявила представитель азербайджанского МИД.