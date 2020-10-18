МИД о призывах армян к террору против азербайджанских и турецких дипломатов

В последние дни в социальных сетях наблюдается широкое распространение армянскими пользователями призывов жизненно опасного характера против азербайджанских и турецких дипломатов, работающих в различных странах мира, заявила начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя распространенные армянскими пользователями в соцсетях призывы к террору против азербайджанских дипломатов.

«Это очередное проявление террористического характера радикальных армянских сил. С сожалением отмечаем, что на протяжении всей истории терроризм, используемый радикальными армянскими группами, поддерживается в Армении даже на государственном уровне. Всем хорошо известно, что ASALA и другие армянские террористические организации в 1970-1980-х годах совершили более 235 терактов в 22 странах мира, среди их жертв и 24 турецких дипломата. В начале 1990-х годов во время оккупации Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и семи прилегающих районов Армения широко использовала террор.