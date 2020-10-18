Синоптики рассказали о погоде на завтра
Во вторник, 20 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть порывистый северо-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 15-17, днем 20-23 градуса тепла, в Баку ночью 15-17, днем 21-23 градуса тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-75%, днем 45-50%.
В районах Азербайджана завтра ожидаются грозы, местами ливни, град, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 11-15, днем 22-26, в горах ночью 6-11, днем 15-20 градусов тепла.
20 октября ожидается усиление ветра хазри на Апшеронском полуострове, что может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.