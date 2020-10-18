Абоненты с удовлетворением восприняли работы по реконструкции, которые провели сотрудники ОАО «Азеришыг» в селе Чухурюрд Шемахинского района.

Согласно информации, в селе заменены старые трансформаторные пункты, кабели, сгнившие деревянные опоры и счетчики. В селе с населением в пять тысяч человек впервые с 1966 года создана электрическая сеть.

Сообщается, что в рамках проекта «Новые деревни» ОАО «Азеришыг» восстановило электросистему в более чем 500 селах.