Армения попыталась ударить по нефтепроводам в Хызы

Накануне около 13:00 вооруженные силы Армении использовали в качестве мишени трубопроводы сырой нефти и конденсата в Хызинском районе Азербайджана, применив методы, которые могли вызвать значительные разрушения, сообщили haqqin.az правительственные источники.

Согласно информации, армянские вооруженные силы запустили ракеты в направлении Хызинского района, находящегося более чем в 300 километрах от зоны проведения военных действий, однако данные ракеты были нейтрализованы силами ПВО азербайджанской армии, некоторые части ракет упали на расстоянии 250 м от стратегического нефтепровода Баку - Новороссийск, проходящего через село Ситалчай Хызинского района.

Данными действиями была предпринята попытка умышленного разрушения большого числа объектов инфраструктуры, создав опасные условия для нефтепроводов сырой нефти и экспортного конденсата, разрушение которых могло нанести значительный материальный ущерб.