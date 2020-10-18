В рамках кампании "Поддержка армии" сеть магазинов Kontakt Home пожертвовала в Фонд помощи Вооруженным силам 150 000 манатов. Вырученные деньги пойдут на лечение наших солдат и офицеров, раненных в боях за освобождение Карабах а.

Отметим, что сеть магазинов Kontakt Home ранее объявляла на официальных страницах в соцсетях, что весь наличный доход от продаж с 10 по 16 октября направит на лечение военнослужащих. Объявление было положительно оценено как клиентами, так и подписчиками в соцсетях. Kontakt Home, в свою очередь, поблагодарил своих клиентов за поддержку этой кампании, с помощью которой сумма пожертвований увеличилась.

Следует отметить, что Kontakt Home осуществляет различные мероприятия в целях борьбы за территориальную целостность Азербайджана и поддержания патриотического духа. Сеть аннулирует кредитную задолженность перед компанией членов семей наших героев, ставших шехидами в ходе нынешних боев. Кроме того, приостанавливаются оплаты по кредитам для всех клиентов, которые были призваны для участия в военных действиях по освобождению наших земель, и членов их семей. Также сеть оказала единовременную помощь в размере 500 манатов семьям более 100 сотрудников Kontakt Home, отправленных в зону боевых действий в связи с объявлением мобилизации.