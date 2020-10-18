«Университет Инёню рядом с Азербайджаном»

В письме военная агрессия Армении против Азербайджана, нападение на мирных жителей были названы преступлением против человечества. Отмечается, что Азербайджанская армия дала решительный отпор армянским вооруженным силам на поле боя, и Турция поддерживает братскую страну в этой борьбе за справедливость.

В письме говорится, что единственное решение войны возможно лишь при условии немедленного и безоговорочного ухода Армении с оккупированных территорий.

Профессор А.Кызылай отметил, что Университет Инёню всегда рядом с Азербайджаном против военных нападений Армении, профессорско-преподавательский состав университета во всех мероприятиях будет оказывать поддержку Азербайджану. Он отметил, что в период освобождения братским Азербайджаном своих земель от оккупации сотрудничество и солидарность университета Инёню с UNEC будет продолжаться.